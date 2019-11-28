中職聯隊28日再度對決日職紅隊，前5局遭到養樂多第一指名清水昇壓制，日職紅隊則敲出14支安打，加上齊藤誠人2分炮助威，中職聯隊第2次對決日職紅，仍以3比12輸球，日職紅隊是本屆冬盟至今尚未吞過敗的球隊，拿下4連勝。

今日先發投手為中信兄弟今年選秀第二輪所選進的新秀魏碩成，他在二軍多以中繼出賽，冬盟則轉任先發。一開局就被連敲2支安打，再被第四棒砂川理查的二壘打攻下首分，魏碩成此局丟出2次四壞球、被敲4支安打，日職紅隊攻下4分大局。

中職聯隊先發投手魏碩成。（中職提供）

3局下半齊藤誠人敲出2分炮，日職紅隊擴大領先至6比0，魏碩成總計主投3局被敲7支安打、失6分，有4次保送、2次三振。退場後由Lamigo桃猿賴智垣接手，中繼2局僅被敲1支安打，凍結日職紅隊攻勢。

日職紅隊由養樂多隊2018年第一指名清水昇先發，主投5局僅被敲5支安打，送出6次三振，中職打者無法突破。直到6局上半才有得分機會，陳文杰、吳桀睿連續敲出2支安打，潘傑楷高飛犧牲打助球隊攻下首分，並趁對手傳球失誤拿下第2分。7上柯育民、張冠廷安打拿下第3分。

日職紅隊6局下半補進3分，8局下半火力可怕的砂川理查敲出個人冬盟第2轟，再加上廣澤伸哉的車布邊安打，此局再添3分，比數拉開至12比3。最終就由中職紅隊大獲全勝，至今戰績4勝1和，還沒輸球過。

此戰中職聯隊投手群無法壓制對手，動用5名投手，僅賴智垣中繼2局、陳明軒中繼1局無失分，魏碩成、林威志、楊達翔都失3分以上。打擊方面吳桀睿敲出3安猛打賞，捕手柯育民也有雙安好表現，不過團隊共吞10次三振，攻勢遭到封鎖。

(中時電子報)