儘管才剛傷癒復出，林書豪28日仍拿22分、7助攻與3籃板的優異表現，幫助北京輕鬆擊敗八一。(新華社)

前役因為背部痙攣缺陣的北京首鋼後衛林書豪，28日回到主場宣告傷癒復出，先發迎戰全本土球隊八一，更穿上紀念已故好友高以翔的頭像特製球鞋，豪哥最後貢獻22分、7助攻與3籃板，帶領北京105比83輕取八一，目前戰績8勝3敗。

面對沒有外援且處4連敗的八一，北京一開賽就靠林書豪帶領，輕鬆取得15比6領先，換上漢米爾頓之後，雙方差距更是越拉越開，打完首節，北京以29比12大幅領先八一，豪哥首節2投2中、2罰俱中，貢獻6分、1助攻與1籃板，

林書豪完美的投籃命中率，來到次節仍然繼續當中，也幫北京持續擴大領先差距，打完上半場，北京58比28領先八一，豪哥拿下12分、4助攻、3籃板及1抄截，北京上半場限制八一的投籃命中率不到2成，出手32次僅中6球。

沒想到八一在第3節完全睡醒，一開始就打出9比0猛攻，幸好北京換成台灣好手周儀翔發威，他先連進兩顆三分球，然後兩罰俱中，個人連拿8分帶領北京重新拉開，林書豪也補上4罰中3，前3節結束，北京依然保持81比54領先。

八一末節展開最後反撲，一度縮小差距到17分，可是林書豪先傳隊友切入爆扣，然後自己投進空檔三分外線，最後表演中距離急停命中，北京重新領先到24分，也讓林書豪提前在最後2分多鐘宣告功成身退，畢竟他的背傷還沒全好。

林書豪全場投11中6，含三分球投1中1，罰10中9，用相當穩定表現悼念好友高以翔，漢米爾頓也替北京貢獻17分，常林15分，丘天11分，周儀翔拿下加盟北京新高的10分，另有2助攻、2籃板；八一以付豪22分、11籃板表現較佳。

(中時電子報)