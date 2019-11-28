趙孟姿近日參加《綜藝新時代》，來到台北一日遊最熱鬧的九份老街，喜事將近的她在節目開始就換上禮服，原以為要沐浴在眾人的祝福下，沒想到換完衣服後，現場滿是笑聲，原來第一關遊戲是演技大考驗，她扮演《冰雪奇緣》的艾莎，所謂禮服不過就是艾莎的道具服。

但敬業的趙孟姿不但自己加戲，跟工作人員借來冷凍劑創造出冰雪效果，還與浩角翔起在九份昇平戲院前，一同上演《冰雪奇緣》，讓現場觀眾大讚她這一段自帶冰雪的效果，真的有冰天雪地冷到爆的感覺。而瑞芳出身的NONO，開場就展現在地人的氣場，娓娓道來九份悠久歷史，妙語如珠的他把眾藝人逗得樂開懷，他還拿出瑞芳老街協會頒發的證書，自詡瑞芳之光。

趙孟姿扮演艾莎。〈民視提供〉

九份老街不乏來自各國的觀光客，只見每個外國觀光客看到NONO都蜂擁而上，原來，在演技大考驗上，他扮成國際知名遊戲角色超級馬莉歐，NONO不忘上演馬莉歐的招牌動作「跳三下」，遊客們看完無一不拍手叫好，NONO則慶幸觀眾喜歡自己的表演，沒有讓他在主場漏氣。

(中時 )