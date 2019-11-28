理工大學宣布預計明日解除封鎖 23:212019/11/28 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 理大校園一片狼籍（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港警方晚間九時發布記者會，指理工大學內部清除危險物工作已清除大部分危險物品，但校園內部教室眾多，結構相當複雜，明日還需在有日照的情況下繼續清除工作，以確保安全。理大也發表聲明，預計29日，校園就能解除封鎖。 稍早警方在理大起獲超過600枚汽油彈以及30支弓箭與3把弓，另外還發現一批黃色液體，但後來證實為強利磁磚黏合劑，並非危險物品。 (中時 ) #危險 #清除 #校園 #工作 #物品 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》「永慶大聯盟」智能工作平台，工作效能增2成 13:242019/11/25 財經 2攤販長期違規拒繳罰鍰 台北分署今赴攤位查封 18:352019/11/25 社會 港理大派員進校找尋留守者 發現大量危險物品 16:352019/11/26 兩岸 林為洲協調 新豐海岸過年前清除集塵灰 23:132019/11/26 政治 瘖啞人逛街遺失鑰匙 無法返家急求警協助 13:432019/11/27 社會 港警明晨進理大處理危險品搜證後 校園交還校方 20:312019/11/27 兩岸 警察進入蒐證 理大包圍可望落幕 10:212019/11/28 兩岸 理工大學內 港警起獲逾600枚汽油彈 16:212019/11/28 兩岸 鋸齒狀景觀步道民批危險議員盼修改 17:222019/11/28 生活 台南校園很綠能 光電屋頂＋光電球場 種電回饋校園 18:092019/11/28 生活 兩岸熱門新聞 數千港民聚集中環唱美國歌 支持美香港人權法案 - 時政 台商回流7000億？陸國台辦打臉 - 兩岸 陸國防部重申止暴制亂 駐港部隊隨時聽從黨中央指揮 - 兩岸 陸公布王立強受審認罪影片 自稱法律意識淡薄 - 兩岸 - 旺報 美中豎起數位柏林圍牆 全球經濟體系面臨瓦解 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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