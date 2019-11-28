香港警方晚間九時發布記者會，指理工大學內部清除危險物工作已清除大部分危險物品，但校園內部教室眾多，結構相當複雜，明日還需在有日照的情況下繼續清除工作，以確保安全。理大也發表聲明，預計29日，校園就能解除封鎖。

稍早警方在理大起獲超過600枚汽油彈以及30支弓箭與3把弓，另外還發現一批黃色液體，但後來證實為強利磁磚黏合劑，並非危險物品。

(中時 )