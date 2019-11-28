東正教牧師為伊斯坎德-M導彈開光儀式與一般天主教祈福儀式差不多，主祭新職人員口中唸祝禱文，並向器物灑上聖水。（圖／俄國防部）

俄羅斯軍方日前公布西部軍區導彈部隊完成了伊斯坎德-M導彈整備工作，並發布了多張圖片。大陸的網民們發現，這款被北約部隊視為重大威脅的短程彈道導彈在部隊接受的儀式上，出現東正教牧師手執拂塵與儀式器皿，為高科技殺人武器伊斯坎德-M導彈灑聖水，以祈福「開光」，這些景象引起網路上的熱烈議論。

俄東正教神職人員為包括核彈在內的武器祈福開光

原來俄軍自前蘇聯解體後，俄羅斯廢除軍中實行70年主管政治思想工作的政治委員體制，軍隊轉向國家化後，軍人的政治思想工作就由各營級單位的副營長擔任，但效果不佳。這段時間因政治控制力量轉弱，加上東正教大牧首在蘇聯解體和819政變中發揮穩定民心作用，民間宗教活動逐漸興盛，影響所及宗教力量也進入軍隊的日常生活中。

俄羅斯最新式的伊斯坎德-M戰術彈道導彈，是令北約組織相當畏懼的武器。（圖／俄國防部）

俄國伊斯坎德-M戰術導彈系統交接給西部軍區第448導彈旅的儀式。（圖／俄羅斯國防部）

1994年俄國防部長與俄東正教領袖簽署聯合聲明，宣布俄軍將與東正教會攜手合作，共同致力於對軍人的精神道德教育和愛國主義教育以及對軍人的社會保護工作，自此東正教會在軍隊中取得了合法地位。2009年俄羅斯總統梅德韋傑夫更簽署命令恢復軍隊宗教機構，各軍設宗教事務處，並建立常態性隨軍牧師制度，東正教正式與軍隊密切融合。

羅斯普遍信仰的東正教逐步為部隊接受，據統計，目前俄軍中信奉東正教軍人約占70%，加上俄羅斯總統普丁是一個虔誠的東正教教徒，高度支持軍隊與宗教結合制度。目前俄羅斯的軍隊裡約有千名牧師，大都屬於東正教，他們一般會對新服役的武器進行祈福「開光」，其他在部隊內使用的器物裝備、食用材料也都一視同仁，以求使用過程平安順利。

(中時電子報)