WATCH: Shocking footage shows woman braving brushfire to save injured koala.(影/KETKnbc YouTube)

位於南半球的澳洲從 9 月初開始，各地開始傳出野火災情，甚至有一天之內上百處發生火災的驚人紀錄，預估有上百隻無尾熊生命受到威脅。日前一隻無尾熊路易斯（Lewis）受到女子的幫助，幸運逃出火場，然而經過醫護人員極力搶救後，仍然因傷勢過重，最後不得已之下，讓牠安樂死。

上周時，澳洲當地女子托尼·多爾蒂（Toni Doherty）見到有一隻頭著火的無尾熊來不及逃出，在大火中徘徊。托尼奮不顧身衝進火場中救援，將無尾熊用自己脫下的衣服緊緊包住，並在只穿內衣的情況之下帶著無尾熊迅速逃離火場。

將無尾熊用自己脫下的衣服緊緊包住。（圖/摘自KETKnbc YouTube）

托尼見義勇為的畫面被路人拍下，上傳至網路，當時這個救援視頻震撼許多網友，因為當托尼救出這隻無尾熊後，趕緊用礦泉水往牠身上澆水，試圖替無尾熊降溫的過程中，無尾熊發出悲鳴聲的模樣，讓許多網友看了鼻酸。

路易斯全身多處燒傷。(圖/摘自Koala Hospital Port Macquarie FB)

無尾熊被送醫後，大家為牠取名為路易斯（Lewis），子細醫治牠時發現其胸部、足部和身體多處部位都有嚴重的燒傷，但院方仍不放棄地積極搶救。

儘管院方積極搶救，牠因為已經高齡14歲，且傷勢太重，最後還病情惡化。據澳洲當地媒體報導，院方遺憾發布聲明表示，為了路易斯著想，決定在26日使用麻醉藥，進行安樂死，讓牠別再受痛苦折磨。

(中時電子報)