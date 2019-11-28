拉姆和同黨議員戴著洋蔥項鍊進議會，希望地方政府能採取行動，以免洋蔥價格飆漲造成貧民日子更難過。

巴基斯坦番茄價格大漲，一度被戲稱可當最佳結婚禮物，在印度人餐桌上不可或缺的洋蔥，最近貴鬆鬆，從1公斤50盧比（台幣21元），一口氣飆升6成，到80盧比（台幣34元）。印度比哈爾邦的在野黨議員拉姆（Shiv Chandra Ram），乾脆率團戴上洋蔥串成的項圈進議場開會，表達對地方當局無法平抑洋蔥價格飛漲的怒火。

RJD MLA wears ‘garland of Rs. 100 kg Onions’ to protest soaring prices pic.twitter.com/r9wtkMgSqW — Puneet Kumar IYC, Gen. Sec. Distt. Tilak Nagar, ND (@kumarpuneet7271) November 27, 2019

一行人這身裝束除了飄散洋蔥香氣，看起來也頗有時尚感，當他們踏進議會，其他議員紛紛爆出笑聲。不過，拉姆要傳達的議題非常嚴肅。

拉姆的選區剛好是該邦最貧窮的地區，他表示，地方政府未信守承諾，才逼得他出此下策，「他們無法抑制洋蔥價格，讓窮人的生活變得更加悲慘…希望此舉能刺激首席部長採取行動。」

掛在拉姆脖子上的洋蔥串，就要價100盧比，約台幣42元。他主張，洋蔥價格應該掉到當前的10分之1。除了比哈爾邦，印度其他地區也因洋蔥供應短缺，短短一周內甚至暴漲4成。

(中時 )