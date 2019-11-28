年關將至，「國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家」為關懷服務榮家社區長輩，以增進與夥伴間情誼交流和身心健康，於今(２８日)下午兩點在中彰榮家中正紀念堂，特別舉辦108年歲末年終金曲老歌歡唱會，現場邀請到挺韓藝人大百合、熊海靈、合音天使李妍玲老師，及情歌天后-李翊君輪番獻唱金曲好歌。大選將至，被問到選情，大百合、熊海靈則表示「對韓有信心，我們堅定的信念，庶民選總統、總統選庶民」。大百合更表示「韓被黑很榮耀，因為他就是值得我們等待的人」。

中彰榮家舉辦歲末演唱會，知名女星輪番獻唱嗨翻現場。 (照片/游定剛 拍攝)

演唱會後長腿女星熊海靈接受《中時電子報》訪問表示「今天來中彰榮家表演很感動，台下有長輩聽我們唱歌聽到掉眼淚，若未來有需要，我都很願意來參與這樣的活動」。美聲歌后大百合則表示「我跟熊都是軍人子弟，今天的演出讓我憶起當年四處去勞軍的感覺」，李妍玲老師透露「自己的長輩已經不在了，看到台下長輩實在很感動，也希望國家能夠好好照顧他們」。

熊海靈、李翊君及大百合等藝人，演出完與中彰榮家長輩們合影留念。(照片/游定剛 拍攝)

面對大選將至，被問到如何看選情?熊、大兩人坦言「非常緊張，電視新聞許多報導是真是假不知道?現在都不想看電視影響心情，而民調很多不一定是真的」。大百合表示「但我們有堅定信念挺韓，庶民選總統、總統選庶民」熊更表示「韓和佳芬好可憐，每天被罵、被抹黑攻擊，就像是我挺韓很多1450也會來攻擊我一樣」。大百合則回應熊「被黑我覺得很榮耀，我們就是支韓國瑜怎麼樣?因為他是值得我們等待的人，有了他，中華民國就能重見天日」。

熊海靈、大百合及李妍玲老師輪番獻唱，台下百位長輩嗨翻。(照片/游定剛 拍攝)

挺韓女星大百合、熊海靈出席「中彰榮民之家」歲末老歌演唱會

(中時電子報)