高以翔父親今晚現身桃園機場，身形憔悴，眼眶泛淚。(陳麒全攝)

高以翔父親面對媒體提問，強忍悲傷低調回應。(陳麒全攝)

高以翔本月27號在錄製大陸節目《追我吧》不幸猝逝，他的雙親強忍悲痛緊急赴陸處理後事，高以翔父親今(28日)晚間9點多提前返台，面對媒體提問僅回應「謝謝你們」、「真的很可惜」、「一切都很順利，但什麼都不能講，謝謝」，低調沒有多談，泛淚的眼眶令人看了心疼。

高以翔在中國大陸寧波錄製真人實境秀節目「追我吧」時暈倒，心臟暫停後進行搶救，但仍宣告死亡。

高以翔的父親曹道成在第一時間趕到大陸寧波處理高以翔的後事後，在28日晚間9點左右提前返台。他戴著黑色口罩，但仍難掩痛失愛兒的憔悴神情，

被問到對於高以翔猝死，曹道成表示「很可惜，真的很可惜」，對於高以翔遺體何時回台？他表示：「有定時間，但還不能講，你們都辛苦了。」至於手續「處理很OK，其他不能再講了」。至於自己的身體狀況，他表示：「還好，謝謝。」

據悉，高以翔父親這趟先一步來台，是為了幫高以翔處理後續相關手續，更有傳高以翔遺體將在稍後半夜以專機運回台灣。

(中時電子報)