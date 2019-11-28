永康分局連日來動員由偵查隊刑警頭戴「大頭造型娃娃」、員警及志工，分別前往轄區鹽行路鹽行夜市、中華路兵仔市場及中山南路永康市場等人潮聚集地點，實施擴大反賄選宣導。（永康分局提供／曹婷婷台南傳真）

永康分局連日來動員由偵查隊刑警頭戴「大頭造型娃娃」、員警及志工，分別前往轄區鹽行路鹽行夜市、中華路兵仔市場及中山南路永康市場等人潮聚集地點，實施擴大反賄選宣導。（永康分局提供／曹婷婷台南傳真）

2020大選剩下6周，藍綠兩黨之外，小黨參選踴躍，台灣人熱中選舉，人民保母也跳出喊出唯一支持這一黨「反賄無敵黨」，讓人莞爾！台南市永康分局創意發想反賄選行動，祭出「在警力有限，而民力無窮思維中，歡迎各行各業一同來加入反賄選的行列。」口號、創意都很吸睛！

永康分局連日來動員由偵查隊刑警頭戴「大頭造型娃娃」、員警及志工，分別前往轄區鹽行路鹽行夜市、中華路兵仔市場及中山南路永康市場等人潮聚集地點，實施擴大反賄選宣導，民眾見到可愛大頭刑警爭相拍照。目前相關反賄宣導活動已排至12月31日，地點尚有金融機構、學校門口及大賣場等處，持續到選舉投票最後一刻。

除了走進市場向民眾宣導，更kuso推出推薦政黨：標榜「檢舉賄選，人人有責！」各候選人無不卯盡全力博取選民支持，為了端正選風，公平選舉，永康分局特別推薦【反賄無敵黨】，政見如下：

反賄無敵黨全國不分區反賄候選人名單及政見口號如下：

1、青菜(男)：沾土的菜好洗，染黑的票難淨！

2、存簿(女)：買票黑金存不久，檢舉獎金才豐厚！

3、處方籤(男)：對「政(策)」下藥，不必買票！

4、針筒(女)：打針不痛，買票被抓才痛！

5、飯桌(男)：吃對飯，才不會吃牢飯！

6、車票(女)：買車票可以，買選票不行！

7、相機(男)：一機在手，檢舉在握！

8、操場(女)：運動走路有益健康，但走路工千萬毋湯！

9、電風扇(男)：賄選烏氣要吹盡，廉能選風才乾淨！

10、手銬(女)：用選票換鈔票，拿傳票一定銬！

※抓賄五部曲：接近賄選人、保存證據、撥打電話、起訴有獎金、有罪確定全部領，檢舉專線：0800-024099轉4，臺南地檢署LINE官方帳號@973dairl。

※賄選刑責為3年以上10年以下有期徒刑，千萬不要輕易以身試法；總統、副總統候選人賄選檢舉獎金最高金額1500萬元，立法委員候選人賄選檢舉獎金最高金額新台幣1000萬元，請大家與我們一同拒絕買票賣票，勇於檢舉賄選，共同打造一場乾淨、公平選舉。

(中時 )