北部地區一名男子受邀到他「死忠兼換貼」的好朋友到家中喝酒，兩人酒喝多了，對方留他在家過夜，睡覺時他做了「春夢」與女友激戰中，突然一陣酥麻後眼睛張開，竟發現是這名好友在幫他「吹樂器」致使「火山爆發」，他無法忍受此種男男被猥褻，憤而報警討回公道。

男孩子在一起，也要小心。檢警調查，被害人因為常到被告的髮廊剪髮而認識，2人成為無話不談的好友，但是並不知道，對方竟然有這種「癖好」，去年中這名「髮狼」設計師邀他去參觀新租的地方，並在住處開了紅酒慶祝新居落成。

被害人因為不勝酒力，屋主就以喝酒不要騎車為由，留他在家中睡一晚在走，拿了件短褲給他換上，讓他比較好入睡。他不疑有詐，就答應留下，並換上短褲呼呼大睡。

睡覺中，他夢見與女友相擁滾床，相互愛撫舔吮對方，就在激情抓床單之際，感到下體一陣濕熱、疼痛，驚醒後，竟見髮狼朋友趴在他大腿間，他大喊幹什麼，對方急忙進到浴室漱口。

被害人覺得有種遭「強姦」的不舒服感，決定要報警討回公道。被告雖然坦承有對男客口交，但辯稱當時男客是清醒的，桃園地院法官審結沒有相信被告說詞，依乘機性交罪判處他2年徒刑，考量雙方達成和解，並按期支付賠償金，予以緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並提供220小時義務勞務。

(中時電子報)