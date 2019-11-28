蔡政府推動新南向政策，我們對泰國等14個國家免簽證，未料泰國核發台灣人卻越來越嚴。11月30日將上路的泰簽新制，讓旅行業者大喊越來越退步。業者表示，新制最大的不同是個人簽證多一道手續，旅客須先上網註冊、上傳個資等並完成線上繳款，後續還要將資料繳交到泰國辦事處，相當麻煩。

雙盈國際旅行社總經理吳德倫表示，以前個人簽證，旅客只須將身分證正反面影本、護照正本、照片兩張交給旅行社即可代辦，但自11月30日上路的新制多一道程序，客人必須先上網設定帳號，登入後上傳所有個資，同時完成線上付款，再預約時間將資料交給泰國辦事處，如果後續沒時間辦理，可請旅行社代辦，但旅行社會收手續費。

至於提供財力證明部分，業者表示，只有落地簽證需要出示一萬元泰銖，機場會抽查有沒有旅費，沒做任何改變。

業者表示，最近陸續收到一些新制資訊，不然旅行業也是一頭霧水，而且泰辦很愛變來變去，目前都只是參考階段，但對一般旅客而言，要叫他們上傳檔案很麻煩，泰辦越來越退步。

(中時 )