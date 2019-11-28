憲兵保防劇「佈憲」昨天播出，並沒有禿頭藍襯衫匪諜被壓制在地的劇情。據說，這段畫面很早就刪掉了，而且是在憲兵貼出爭議海報之前。既然劇情沒有，憲兵還以類似國民黨總統參選人韓國瑜的畫面做海報，不是欺負人，又是什麼？

看看民進黨是怎麼對付這種事的。昨天就有一例。台灣民意基金會董事長游盈隆的同學，po出有關烏龍間諜王立強被誤指為和林飛同桌吃飯的照片，新北市竟出動3位刑警去新竹縣登門偵訊，做筆錄長達兩小時。林飛帆不過就是個民進黨的副秘書長，一個小小黨官，又沒選總統，多蠻橫，多大的威風，以後誰還敢得罪他。

人善被人欺。韓國瑜是出來選總統的人，對待憲兵嘲諷的事，只有生氣，這還是太客氣了。第一時間面對爭議海報，他還開現笑說「我以為是郭子乾」。

事實上，面對這種欺負人的事絕不能客氣，如果不擋下，軍人靠勢，全都欺負到頭上來了。還好，這件事外界看不下去，讓軍人不敢不收歛。

從1996年民選總統以來，軍方在總統大選角色從沒有像今年這般爭議，包括高教機命名「勇鷹」，諧音「擁英」；後備軍人輔導會議首度邀總統主持，拍大合照；和網紅「館長」陳之漢合作，派軍人去做格鬥訓練；今又有憲兵保防劇海報影射等，再再引起爭議。

2004年大選，軍方內部為留守部隊投票問題爭論，只能算是暗地架拐子，陳水扁還不敢公然逼軍人站出來；這次蔡政府動員國家機器拼連任，明目張膽，軍方中立角色幾近失守，實在讓人難過與不捨。

(中時 )