國民黨總統參選人韓國瑜今晚接受平論無雙專訪，面對各式辛辣問題來者不拒，對於民眾黨不分區提名人范雲質疑「男生生命是上半，女性是下半」為性騷擾，韓國瑜還原當時談話，並回擊范完全扭曲他的談話，而且歪曲到可怕，「貧乏得可憐，完全犯了黑韓產業鏈的毛病」，更揶揄「范教授離立院更近了」。

對於近日言論遭受接連攻擊，韓國瑜說，自己不便辯白太多，在造勢場合講了99.999％鼓勵人心的話沒被採用，一時情緒激昂冒出幾句和群眾共鳴的話語，被有心人士剪下來，坦言過去沒有選過總統，現在都在學習成長，也許在不同場合、情境、對象，比如喝酒開心講的話被剪下來，可能不夠文雅，但也有可能被刻意剪接渲染。

韓國瑜批評，九成媒體不監督總統卻監督我，假設同樣問題框在其他政治人物身上，相信是不可承受之重。

至於是否改變風格，韓國瑜泰然自若地說，他是熱情開朗的人，也在學習有些話要控制，活到老學到老，但他不會改變個性，見仁見智，喜歡就喜歡。

韓國瑜還原「得民調得痔瘡說」，當時想法很單純，就是多一塊肉，一碰就會痛，關鍵是上一句話，得民心才能得天下，去年參選高雄市長，100份民調輸100次，民調從未高過，這只是一個比喻，「假設我沒有講得民調得痔瘡，你認為那兩天會沒有人黑韓？或黑別的東西嗎？這樣子講比較客觀」，隨後哈哈笑出。韓自嘲，他比費玉清好多了，費的笑話多厲害。

不過，列為民眾黨不分區的范雲質疑韓國瑜應研讀性平法與性騷擾防治法，韓強硬回擊，「性騷擾三個字非常嚴重，這些話哪裡有性騷擾」，揶揄「范教授離立院愈來愈近」，反批范雲完全扭曲他的談話，而且歪曲到可怕，「貧乏得可憐，完全犯了黑韓產業鏈的毛病」。

韓國瑜也還原「男人生命是下半，女人是上半」，男人站衛兵可以站兩小時，女孩站受不了，女孩到化妝台化妝，這是生命的陰與陽，女生生命的活力來自於上半身，但男人無法坐在化妝台，女性平常柔弱，一旦做決定，其毅力超過男性，怒嗆「你上文下文都沒有聽，就直接砍斷說我性騷擾」。

韓國瑜說，女性一旦決定， 為母則勇，能頂起半邊天，我是講男女孩的生理結構，從古老的老祖宗講下來，女孩是社會非常重要的中流砥柱。

(中時電子報)