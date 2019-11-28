國民黨總統候選人韓國瑜上政論節目接受來賓挑戰詢問，被問到未來郭台銘若幫國民黨立委候選人站台他將樂觀其成還是憂心時，韓國瑜表示，開餐廳不怕肚子大，國民黨選舉時越來越多人幫忙 美事一樁。對於選後是否參選國民黨主席、選前是否請辭高雄市長，韓國瑜認為是假議題。

訪談中韓國瑜強調國民黨再不改革就死路一條，改革方向包括領導統御、年輕化、需要有強力論述等，民進黨窮全黨之力培養年輕人，共產黨也重視年輕人栽培，國民黨卻看不到。因此節目中來賓便問他民調多數認為國民黨若敗選黨主席吳敦義應該請辭，那麼選後韓國瑜是否會參選黨主席？對此韓國瑜表示這是假議題，他目前忙大選，選上了總統也不一定要兼黨主席。而且國民黨會輸會贏還未定，他現在談這是對現任主席不尊敬。

另外被問到花蓮縣立委選舉，與韓國瑜交好的前縣長傅崐萁以無黨身分參選，但國民黨提名黃啟嘉參選了，未來韓國瑜是否會幫傅崐萁？韓國瑜表示花蓮問題他往後放，因為在另一個縣市有有無黨立委參選人放與他的照片，這次最高目標是大家都來保衛中華民國。花蓮必然會找出方法和泛藍整合，國民黨提的人，他是黨員會支持。

韓國瑜也重申他對於世界忘記台灣、台灣忘記世界的憂心，因此強調他當選全台小一實施雙語教育、大學生一定要出國交換生一年，要迅速國際化。被節目來賓質疑是否送學子出國就能促進國際化時，韓國瑜表示要一段時間，但不用擔心學子出國都在玩，因為學子出國勢必會面臨語言、膽量、交朋友等各方面挑戰，離開溫暖窩，面臨困難，要自己解決。

(中時 )