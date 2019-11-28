台灣民意基金會董事長游盈隆的同學在臉書轉貼民進黨副秘書長林飛帆，與被誤為「自稱共諜」的王立強同桌吃飯的照片，被新北市警局出動三位刑警去登門訊問兩小時。擔任韓國瑜競總發言人的新北市議員葉元之直斥「太離譜」、「又一次動用國家機器的錯誤示範」。

葉元之說，目前有關韓國瑜的不利假訊息，不見警方主動偵辦，結果一有不利綠營的消息，新北市警局竟派3位刑警，從新北跑到新竹找人，還偵訊兩小時，假消息對韓極度不利就不聞不問、對綠稍有不利就快馬加鞭，實在太離譜。

他認為，這次若不是蔡政府高層、內政部高層下令信得過的新北市警局高層指揮部屬偵辦，就是新北市警局高層為討好蔡英文或徐國勇，急於表功，無論如何，都是動用國家機器的錯誤示範。

葉元之說，過去他曾為選民服務處理一件失蹤案，請新北警方協尋，警方卻愛理不理，最後失蹤者被發現時，已自殺成為冰冷屍體；如今新北警方卻對這種綠營假訊息以飛快速度偵辦，政治性辦案的積極度令人歎為觀止。

(中時 )