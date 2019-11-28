法國總統馬克洪今天在愛麗舍宮，接見來訪的北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格。他在會後聯合簡報會時表示，絕對不會尋求把特定的電信業者、或者特定的國家汙名化。

路透報導，馬克洪是在被媒體詢問，大陸通訊設備大廠華為帶來安全風險的可能性時，發表上述談話。

法國經濟與財政部長轄下的國務秘書Agnes Pannier-Runacher日前指出，法國不會跟進美國制裁華為的政策，而把華為排除在法國5G網路市場之外；不過法國會保留對所有設備製造商進行審查的權利，以

(中時 )