不甩川普！馬克洪：不汙名化特定電信業者和國家 22:482019/11/28 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法國總統馬克洪今天在被問到，華為帶來安全風險的可能性時，表示不會尋求把特定的電信業者、或者特定的國家汙名化。(路透) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法國總統馬克洪今天在愛麗舍宮，接見來訪的北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格。他在會後聯合簡報會時表示，絕對不會尋求把特定的電信業者、或者特定的國家汙名化。 路透報導，馬克洪是在被媒體詢問，大陸通訊設備大廠華為帶來安全風險的可能性時，發表上述談話。 法國經濟與財政部長轄下的國務秘書Agnes Pannier-Runacher日前指出，法國不會跟進美國制裁華為的政策，而把華為排除在法國5G網路市場之外；不過法國會保留對所有設備製造商進行審查的權利，以 (中時 ) #馬克洪 #華為 也許您會感興趣 推薦閱讀 華為手機Q3歐洲出貨量 季增36.5％ 04:102019/11/25 產業．科技 元首外交的分寸 04:102019/11/25 時論廣場 遠傳再獲國家級肯定 勇奪「國家永續發展獎」 16:322019/11/25 財經 華信航空為愛飛行 帶著花蓮、南投偏鄉學童圓夢飛翔 21:012019/11/25 生活 丟紙屑扯罪惡隨風飄 網怒：根本腦殘邪教 12:282019/11/26 社會 體操「恬」心 國際總會用她命名地板動作 17:322019/11/26 體育 0-6歲國家養 陳時中：既定的方向 12:342019/11/27 生活 華潤置地攜華為、中國電信 打造未來之城 16:192019/11/28 兩岸 巴黎拖拉機大軍壓境 抗議農業政策 16:472019/11/28 國際 資產品質漸趨穩定 華泰銀行評等展望調為「穩定」 18:062019/11/28 財經 國際熱門新聞 殘忍開鍘愛子！傳英女王要退休 查爾斯將攝政 - 國際 伊朗逮捕8名CIA內線：假冒記者參加騷亂 - 國際 王立強是化名？參與共諜案查證專家親自闢謠 - 國際 不甩川普！馬克洪：不汙名化特定電信業者和國家 - 國際 松下決定將半導體事業賣給台灣新唐科技 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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