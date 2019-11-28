韓國瑜今晚在平論無雙專訪上表示，民進黨如妖怪，砍斷一隻手隔天就長回來，國民黨如麻糬，在團結方面輸給民進黨，但假使明年落選，國民黨瓦解，讓台灣變成一黨獨大，絕不是2300萬人民之福。

藍營整合難解，韓國瑜說，客觀上，遇到選舉，民進黨內人人一把武士刀，完全團結對外，國民黨人人手上一個麻糬，隨便你砍殺，畫面不對稱，國民黨團結對外比較弱，民進黨內初選殺伐的多厲害，第二天就像妖怪，砍他一隻手就長一隻手，砍一隻腿就長一隻腿，生命癒合力強。

韓國瑜舉4年前連勝文競選台北市長說明，剛開始少壯派稱好，接連紅酒、playboy，最後諷刺神豬，藍軍內部打問號問為何不提名丁守中，4年後丁守中出來選被質疑佛係打法，大家又問為何不提名蔣萬安，使得藍軍信心逐步喪失。

韓國瑜說，今年未宣布參選總統前把他放入民調比較，假設最終提名朱立倫參選總統，經歷一番批判，又會問為何不讓韓國瑜出來，從黨機器、領導者到支持者，很容易在心理上慢慢動搖，這是藍綠差異的地方。

若連黨都無法整合，有可能團結國家？韓國瑜指出，他是黨提名的候選人，對黨有責任，這無庸置疑，黨機器由黨主席中常委掌舵，有一套完整機制，不在其位，有時候不好意思講太多，但他認為，國民黨的未來不改革絕對不行，假使國民黨持續不振，明年落選、瓦解，台灣變成一黨獨大，絕不是兩千三百萬人民之福。

主持人詢問，韓國瑜的語言風格是否導致中間選民支持度降低，韓國瑜說，政治單純，選票多就當選，選輸就在野黨監督政府，而是人性把政治搞得複雜。他舉王立強共諜案為例，假設把韓國瑜換成蔡英文，就變成STORY，在九成媒體推波助瀾下，原來中共間諜支持蔡英文，剛開始沒人相信，連續宣傳後，「真的假的」，持續攻擊批判、調動陸海空軍，「搞不好是真的喔」。

韓國瑜說，他擔憂台灣民主退步、媒體墮落，這名26歲詐欺犯前科，在澳洲媒體丟花生米，到美國變成炸雞翅膀，回台灣變烤乳豬，媒體是兩面刃，今年選舉最終還是交由2300萬人民決定，強調民主價值絕不能輕易被影響破壞。

(中時 )