在1945年7月完成核彈研發，並且在一個月後就投擲在日本，隨後美蘇爭霸的冷戰格局出現，本來美國認為憑蘇聯的科技水準，至少要10年才能完成核武，沒想到蘇聯在1949年8月29日就完成了第一次核武試爆，美國才發覺蘇聯勢力滲透到科學界，有幾位科學家將重要的核武機密傳送給蘇聯，最近找到了第4個蘇聯間諜的身分。

生活科學(Live Science)報導，著名的「曼哈頓計畫」就是美國的研發核武計畫，取這個名字是因為參與核武研發的科學家，許多人來自歐洲，他們來到美國的第一站就是紐約曼哈曼島。這些天才科學家在兩年的時間將核武從理論走向實際，並且確實完成。

正因為科學家來自世界各地，因此意識形態各個不同，他們也不見得都美國忠誠，即使美國收留他們。

有些科學家認為，要是核子武器被美國一個國家獨霸，那麼美國就會成為像是納粹那樣的武力霸權，在這個過程中，蘇聯情報人員與科學家們搭上了線，比如美國科學家大衛‧格林格拉斯(David Greenglass)、德國科學家克勞斯·福克斯(Klaus Fuchs)和英國科學家西奧多·霍爾(Theodore Hall)。他們在被查獲之後，被判處9年徒刑，其中德國藉的克勞斯·福克斯，在出獄之後選擇投奔到東德。

最近，歷史學家克萊爾(Harvey Klehr 與海恩斯(John Earl Haynes)終於找到第4名間諜的身份，他的代號是「天賜」(Godsend)，真名叫做奧斯卡·塞伯勒（Oscar Seborer），美國科學家，同樣是曼哈頓計畫的成員，在新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory)工作，該實驗室就是第一個核武器研發基地。

塞伯勒的名字，在聯邦調查局彙編的成千上萬份秘密文件裡，在數十頁中提到，這算是相當少的，顯然聯邦調查局忽略了他。但是在2009年蘇聯的歷史檔案解密之後後，兩位歷史學家就找到塞伯勒出賣美國的證據。

克萊爾和海恩斯說，在廣闊的檔案山中，對塞伯勒的提及很少，而且「容易被忽視」。然而，他們發現塞伯勒是來自波蘭的猶太移民，其中家族成員在日後成為蘇聯情報部門人物，這似乎是重要的線索。

塞伯勒於1942年加入美國陸軍，1944年轉任到洛斯阿拉莫斯，參與曼哈頓計劃。戰後，他曾在美國海軍擔任電氣工程師，但似乎有忠誠問題，他的上司一再將寫塞伯勒報告，稱其為「安全隱患」，但理由是他與知名共產黨員是朋友，並不是涉嫌從事間諜活動。

到1950年代初，美國的反共情緒達到了一個新的高度，塞伯勒似乎感到害怕，於1952年舉家逃離美國，選擇定居在莫斯科，於2015年去世。

克萊爾和海恩斯說，他們找到的文件顯示，塞伯勒與律師尼德勒曼（Isidore Needleman）接觸，而這位律師是共產黨員，在尼德勒曼的相關資料中暗示塞伯勒提供情報，有一張便條上面寫著：「他將A炸彈(可能是指Atom bomb 原子彈)的配方交給了蘇聯人」

2009年公開的克格勃(KGB ,蘇聯國家安全局)解密檔案提供了更多線索，指出塞伯勒就是提供核武機密的第4號間諜。資料描述了一個在藏在洛斯阿拉莫斯的特工，代號「天賜」，而且天賜並不孤單，他是家庭的一員。研究人員寫道，其他還有相關的代號，包括「教父」(godfather)、「親戚」(relative)和「納塔」(Nata)，很可能代表塞伯勒及其兄弟姐妹，他們以共產黨的活動和與蘇聯情報機構的關係而聞名。

至於塞伯勒洩露了哪些的具體核彈機密，以及他的家人是否在間諜活動中發揮了直接作用，仍需進一步研究。

雖然不知道塞伯勒對蘇聯情報的貢獻程度，但是他的喪禮頗隆重，而且有一位是KGB的代表，這似乎證明了一些事。

(中時電子報)