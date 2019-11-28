不過也有網友表示，打開臉書仍是一片空白。(圖/讀者提供)

臉書facebook、IG再傳當機，今晚間有許多人發現無法發文之外，IG的限時動態也無法上傳，目前詳情還有待官方公布。

後來有許網友回報說雖然可以成功登入臉書了，但還是有些地方無法正常顯示，仍會變成空白一片。

美洲、亞洲及歐洲地區都傳出災情。（圖／摘自downdetector）

根據Downdetector網站顯示，指出，Instagram、messenger都出現類似狀況，臉書用戶有人自28日晚間9時51分時開始回報錯誤，目前美洲、亞洲及歐洲地區都傳出災情。目前臉書公司尚未針對此次異常情況進行說明。

(中時電子報)