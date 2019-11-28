臉書、IG全球大當機！頁面一片空白 網友哀嚎 22:462019/11/28 中時電子報 林郁庭 、 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 臉書、IG大當機！頁面「圓圈無限旋轉」網友哀嚎。(圖/摘自FB) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不過也有網友表示，打開臉書仍是一片空白。(圖/讀者提供) 臉書facebook、IG再傳當機，今晚間有許多人發現無法發文之外，IG的限時動態也無法上傳，目前詳情還有待官方公布。 後來有許網友回報說雖然可以成功登入臉書了，但還是有些地方無法正常顯示，仍會變成空白一片。 美洲、亞洲及歐洲地區都傳出災情。（圖／摘自downdetector） 根據Downdetector網站顯示，指出，Instagram、messenger都出現類似狀況，臉書用戶有人自28日晚間9時51分時開始回報錯誤，目前美洲、亞洲及歐洲地區都傳出災情。目前臉書公司尚未針對此次異常情況進行說明。 (中時電子報) #臉書 #IG #大當機 也許您會感興趣 推薦閱讀 矽谷華人抬頭 陸成FB人才庫 04:102019/11/25 話題觀察 員工自殺 揭臉書族群緊張關係 04:102019/11/25 話題觀察 假訊息？賴急刪臉書港人屍體數字 21:202019/11/25 政治 臉書黑客松比賽 對抗不實消息 04:102019/11/26 產業．科技 學界連署近千人 張勝雄「自己絕非少數」 09:582019/11/26 生活 FB數位公民行動教室前進新竹 17:142019/11/26 生活 搖好兇！ 車窗浮現「肉色人影」 敲窗驚見車震主角是老公 00:022019/11/27 社會 少子化加劇 柱柱姐轟中央 04:102019/11/27 地方新聞 美若致命一擊 專家：反害慘臉書助北京 10:162019/11/28 財經 游盈隆臉書爆料 徐國勇：提告案 警依法行政 17:562019/11/28 政治 生活熱門新聞 臉書、IG大當機！頁面一片空白 網友哀嚎 - 生活 離譜！蔡總統博士論文竟有444個錯字 - 生活 好市多「過年神禮」 網推爆：一開就被秒殺 - 生活 不是台南！台灣古蹟最多城市在這 62％學生不知道 - 生活 這7蔬菜有毒素 醫：千萬要煮熟 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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