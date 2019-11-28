為支持美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》，香港多個團體今晚(28日)在中環發起「香港人權與民主法案感恩節集會」，主辦單位在晚間10左右聲稱人數已達10萬。（圖／路透）

為支持美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》，香港多個團體今晚(28日)在中環發起「香港人權與民主法案感恩節集會」，聲言感謝美國通過法案。晚上7時許至少有逾3000人聚集在愛丁堡廣場，部分人揮舞美國國旗，又高呼「Stand with Hong Kong, Fight for Freedom」等口號。時間愈晚聚人數愈多，到晚間10時主辦單位聲稱參與人數已破10萬。

據《東網》報導，此次集會發起人劉頴匡指出，香港區議會選舉落幕不代表抗爭行動結束，選舉結果證明他們才是民意的大多數。今次集會人數亦證明區選的勝利並不是抗爭的終點，港人已用選票清晰表達訴求，要求港府回應，否則街頭抗爭隨時出現。

香港民眾聚集中環愛丁堡廣場，舉美國國旗、唱美國國歌，支持川普簽署香港人權法案。（圖／路透）

大專學界代表張崑陽表示，希望在美國通過香港人權法案後，香港行政機關盡快制裁一眾「賣港」人士。他們正製作一份制裁名單，包括警方高層、親中立法會議員及損害香港自治的港府官員，屆時將交予美國國務院。他認為，美國通香港人權法案的做法將在國際社會上起示範作用。

報導說，許多集會帶著美國國旗參加，同時高喊「USA」表達對美國通過香港人權法案的支持，另有人帶頭唱起美國國歌。不過，由於中環有駐港解放軍總部，部份集會人士以雷射筆照射總部大樓。

到晚間10時左右，大會主辦者稱這次集會人數有10萬人。

(中時電子報)