遏止石虎路殺頻傳，苗栗縣政府農業處、公路總局苗栗工務段，26日於苗栗縣道路交通安全聯席會報，提案140縣道、台13甲之道路速限，擬於明年元旦及2月15起，自晚間8點到隔天清晨6點，從限速60公里降為50公里，爭取野生動物穿越馬路的反應時間，為防治路殺的創舉。

140縣道截至今年10月底，已發生12起石虎路殺，農業處為避免夜間大車超速造成路殺，11月1日起於義里大橋至白布帆大橋路段，試辦夜間禁行21噸以上大型車，不料卻引起卓蘭運送水果的業者與農民不滿，經1個月評估效益後決定喊卡，擬在明年元旦起，改為夜間降速。

台13甲造橋2號隧道到大衛營間路段，同樣為路殺熱點，苗栗工務段也提案，預計於2月15日起辦理夜間降速。2路段將於明年陸續建置區段測速，採電腦設定，大會主席認為，做好公告及限速標示等宣導，執法應不成問題，生態保育已成趨勢，盼用路人尊重生命、減速慢行。

(中時 )