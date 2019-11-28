選戰剩43天，國民黨展開搶救不分區立委大作戰，其中吳斯懷被要求不得上節目，以免成綠營鏢靶。這種現象，其實是民主政治最大的悲哀，更嚴重傷害人權，而凶手正是綠營，為求勝選，不擇手段向對手狂潑紅漆，以政治霸凌的惡劣手法，將政敵未審先判，更駭人的是，自詡「民主進步」的黨政要員，全是共犯。

扣國民黨「賣台」紅帽，向來是綠營的選戰技倆，今年尤其劇烈。從大環境來說，蔡政府不思民生經濟，只求政治利益，挾香港反送中事件，催化亡國感，強推「中共代理人法」，激起國人及台商反彈後，先佯裝偃兵息鼓，再隨著選戰逼近、香港暴亂，以「反滲透法」打選舉突擊戰。一旦立法成功，就是護台有成；若未能立法，就是藍營聯共害台。無論立法成敗，綠營打選戰都穩贏不輸。

此外，綠營一面抹紅吳斯懷、葉毓蘭等藍營人士，一面結合「自稱共諜」的大陸詐騙犯王立強，猛加調味劑發酵恐諜症，在國人心裡一寸寸擴大紅色陰影，目的只為勝選。因此綠營從上到下狂潑紅漆，黨副秘書長林飛帆提出「吳斯懷密碼」、黨主席卓榮泰及副總統參選人賴清德力倡「國家安全比吳斯懷安全重要」，就連蔡英文總統也上電視說要對「吳斯懷們」設下國會防線。

在綠營紅色口水中，「吳斯懷」與「共諜」、「中共同路人」畫等號，既然如此，蔡政府為何不對吳依法究辦？若毫無證據可法辦吳，憑什麼對吳集體政治霸凌，任憑吳及家人被汙名化，絲毫不管他們的人權？

事實上，民進黨為了勝選，刻意戴紅色眼鏡、塞紅耳塞、噴紅口水，不論國民黨一再澄清「堅持九二共識，反對一國兩制」，始終被民進黨指為「九二共識就是一國兩制」；如同吳斯懷一再澄清到對岸交流、並非聽訓，葉毓蘭強調挺法治、不挺暴警，民進黨仍一味硬拗抹紅。

除了抹紅對手，蔡總統還在電視上說民進黨不分區「不覺得有派系運作」，如此睜眼說瞎話，難道選民真這麼好騙嗎？所謂「政治是高明的騙術」，民進黨為了勝選，寧願當詐騙集團？

(中時 )