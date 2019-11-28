屏東海生館飼育員指出，企鵝寶寶剛出生時，仍要由雙親以反芻的方式來餵食，接著才進入半人工半親鳥飼育的「托兒所」，而在漸漸適應人工餵食後才到幼兒園。（謝佳潾攝）

屏東海生館飼育員指出，企鵝寶寶剛出生時，仍要由雙親以反芻的方式來餵食，接著才進入半人工半親鳥飼育的「托兒所」，而在漸漸適應人工餵食後才到幼兒園。（謝佳潾攝）

熱鬧開學！屏東海生館為讓企鵝寶寶平安健康地長大，飼育員特在極地水域打造「企鵝幼兒園」，除訓練滿月的企鵝寶寶進食、游泳外，也讓牠們可以在專屬的小天地盡情玩樂，可愛模樣萌翻眾人，而企鵝爸媽在外頭頻頻抬頭張望的神情，也令人見到天下的爸媽都是一樣的。

隨著繁殖季結束、企鵝寶寶陸續誕生，海生館極地水域進入到最熱鬧的季節，而在迎來新生命的同時，飼育員貼心地打造「企鵝幼兒園」，飼育員說，因目前企鵝寶寶的羽毛未具有防水功能，而為保護牠們的安全，特地打造了這個小園地，讓牠們在盡情奔跑時不會掉進寒冷的水中。

此外，企鵝幼兒園也是為讓企鵝寶寶與成鳥隔離。飼育員指出，企鵝寶寶剛出生時，仍要由雙親以反芻的方式來餵食，接著才進入半人工半親鳥飼育的「托兒所」，而在漸漸適應人工餵食後才到幼兒園，開始學會獨立、減少對親鳥的依賴，如此才能平安長大。

「天下的爸媽真的都是一樣的！」飼育員談起飼育經過、感動地說，幼兒園外頭總是圍繞著數隻企鵝爸媽，牠們頻頻抬頭張望、不時來回踱步，就猶如人們對於心肝寶貝初次上幼兒園一樣，既擔心又捨不得地在教室外偷偷觀察，模樣可愛逗趣又感人。

海生館指出，待企鵝寶寶可以完全接受人工餵食，以及換上具防水功能的亞成羽、並確認能夠自由獨立生活後，牠們就能從企鵝幼兒園畢業，加入企鵝大家庭。

(中時 )