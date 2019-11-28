嘉義布袋鎮不僅是恆春鎮的姊妹鎮，鎮長陳鳳梅更是道地恆春人，雙方近年互動頻繁，繼恆春鎮長盧玉棟送洋蔥到布袋後，陳鳳梅28日也送3000尾肥美的養殖烏魚到恆春，恆春公所將其分送到關懷據點等，為大家加菜。（謝佳潾攝）

嘉義布袋鎮不僅是恆春鎮的姊妹鎮，鎮長陳鳳梅更是道地恆春人，雙方近年互動頻繁，繼恆春鎮長盧玉棟送洋蔥到布袋後，陳鳳梅28日也禮尚往來送3000尾肥美的養殖烏魚到恆春，而公所則把愛心分享出去，將魚分送到關懷據點、中低收入戶、護理之家等，為大家加菜。

恆春鎮公所指出，盧玉棟鎮長與陳鳳梅鎮長本就是舊識，因此上任後便與嘉義布袋鎮締結為姊妹鎮，而為聯繫友好關係，近年每到洋蔥盛產時期，盧鎮長就會送大批洋蔥到布袋鎮，與姊妹鎮民共同分享，每次回響都很好，布袋鎮民都說「比彰化的洋蔥好吃」。

「謝謝布袋的回禮！」盧玉棟說，當初會送洋蔥到布袋是基於好東西要跟好朋友分享的心情，沒想到陳鎮長這麼客氣，也選在烏魚盛產期回禮，這份愛心一定要與大家一起分享，因此決定分送到關懷據點、護理之家與中低收入戶，為較弱勢或需要幫助的鎮民加菜。

布袋鎮公所表示，目前正值台灣烏魚子產季，而布袋鎮就是國內重要的養殖烏魚產區，在養殖技術進步下，近年養殖烏魚的口感幾乎可媲美野生捕獲的，所以布袋的養殖烏魚也愈來愈有名，期望姊妹鎮恆春鎮民能藉此品嘗一番。

(中時 )