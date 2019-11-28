時代力量立法委員黃國昌28日晚間在臉書爆料，李佳芬家族1990年代從事砂石業，將河川地變為「浮覆地」，在濁水溪河床採砂獲取利益，並預告明日將開記者會說明；對此，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室深夜發聲明稿，澄清早在韓國瑜、李佳芬認識前，李家就經營砂石公司，但韓國瑜未曾參與，也絕無利用立委職權從事不法或特權施壓，希望外界本於事實討論，並誠摯呼籲選舉回歸政策辯論，而非攻擊參選人家人。

韓國瑜競選辦公室晚間11時發出3點聲明，首先，韓市長岳父李日貴過去曾經營的砂石公司，時序早在韓認識李佳芬前，韓未曾參與，更絕無利用立委職權從事任何不法或特權施壓。

另外，韓競辦強調，各界對於早年砂石業界的相關分析及探討，只要本於事實，不要刻意誤導視聽，競辦都予以尊重。

最後競辦呼籲，選舉應回歸政策辯論基本面，就治國方針進行良性競爭，而非針對候選人家人進行無差別的攻擊。

(中時 )