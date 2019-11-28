伊朗官方國家新聞台IRNA報導，伊朗發生的油價格上漲抗議活動當中，有些人是美國中情局(CIA)的連絡員或是煽動者，他們已逮補了8名這樣的人物。

今日俄羅斯(RT)報導，伊朗情報部說，有些人用「公民記者」的名義打掩護，實際上是曾接受美國CIA訓的破壞份子。報導稱，被補的8人當中，有6人是「執行CIA命令，在街頭擴大騷亂」，另外兩人則是「因試圖向國外發送信息」而被捕。

伊朗最高領導人哈梅內伊（Ali Khamenei）早些時候就將抗議活動歸咎於美國，是美國非常危險的陰謀活動，試圖使伊朗發生內亂。卡梅內伊星期三發表聲明，感謝伊朗人民有智慧，平息了混亂。

他並表示，西方世界政客和媒體，試圖擴大遊行示威的消息，試圖使伊朗各地群起響應，變成一種革命，但在過去幾天中，局勢已基本平靜下來。

儘管示威活動大多是和平的，但部分地區的抗爭者還是破壞了銀行和商店，襲擊警察局，甚至殺死了安全官員，同時也有示威者被安全部門殺害，人數並未公佈。

伊朗政府堅持其燃油價格上調，打算將多餘的錢，用於補貼給貧困者。美國在2015年單方面退出核協議，並對伊朗實施經濟制裁，使得伊朗面臨預算赤字。

(中時電子報)