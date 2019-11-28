感恩節冬眠宣言 - 感謝還在收看的理科粉們。(影/ 理科太太 Li Ke Tai Tai)

理科太太28日晚間開直播，在影片中透露，因為老公John憂鬱症復發，她也因為忙著照顧另一半，自己身體也出了狀況，有自律神經失調的問題。因此，理科太太決定先頻道暫停更新，決定好好休息調養再重新出發。

理科太太於YouTube上傳這部影片，並且指出，「今年，是我老公憂鬱症發作第六次；我自己目前則是在吃自律神經失調的藥。所以，我們決定開始給自己放幾個月的假。」

理科太太感性地說：「John生病了。結婚前，他隱瞞了憂鬱症病史，我因此不理解了他一段時間。所以婚後，只要他開始憂鬱，我就開始笑。雖然，我知道這不是他的問題，但身為一個照顧者，經過三年我不知不覺因為壓力過大，而自律神經失調。」

但是，影片是騙不了人的，理科太太說自己很長一段時間寫不出好腳本了，拍影片的時候，臉也跟殭屍差不多。她與John對於真心喜歡我的粉絲們，感到非常內疚；也對不起因此拖累工作團隊。

真對最近影片觀看的數量減少，理科太太卻想謝謝那些還是持續觀看的人、還有所有關心她的人。她認為有陰影的地方， 後面一定有光。 能知道哪邊需要修補，你才能去修好它。最後，她告訴愛她的粉絲們，「請容我們去放個長假。充好電之後，我們會再回來」。

(中時電子報)