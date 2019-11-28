民進黨宣稱大陸介入台灣選舉，因此速推《反滲透法》，欲揪出、嚴辦境外勢力。這一套說詞，國人並不陌生，從去年底九合一民進黨敗選以來，蔡政府一再提醒我們台灣諜影幢幢，但是從政府部門不斷流出以預算雇用1450網軍事件來看，許多所謂的滲透、假新聞、假消息，恐怕是民進黨為選舉所做的政治操作。

親民黨立委陳怡潔日前於立法院質詢時直指，警方為查締假消息決定擴編小組人員，但多數警方偵辦的假消息案，例如行政院長蘇貞昌摔筆案、蔡英文總統的金援海地案，幾乎全都是執政黨閣員個人權益受損案。結果，檢察官或法官認為不違法的案件超過6成。但是因此被偵辦、傳喚的民眾已飽經威嚇，精神受創。

美國在40年代即有惡名昭彰的「麥卡錫主義」，當時美國參議員麥卡錫及FBI局長胡佛帶頭所做的各式反共運動，干擾、威嚇廣大群眾的生活，成為社會衝突及不信任的來源，麥卡錫主義牽連甚廣，影響長達十數年之久，那段時間也被後人稱為美國第二次紅色恐慌時期。

那個年代，在美國，在政治態度上一不小心會被質疑是共產黨人，並遭到監控、審問，輕則丟掉工作、損失名譽，重則吃上牢獄之災，影響高達上萬人。喜劇演員卓別林、天才物理學家愛因斯坦，都曾受害。

回過頭來看，民進黨在總統大選前40餘天，宣稱為了打擊假消息、防堵境外勢力干預選舉，而要倉促強行通過《反滲透法》。近80年前，在美國發生的情節會不會在台灣重現？

過去民進黨利用1450網軍帶風向，創造原本不存在的恐懼與威脅，其目的與手段，與麥卡錫等人如出一轍。如今，民進黨又要藉由過度解釋的方式製造恐懼，以通過《反滲透法》，利用販賣芒果乾(亡國感)來獲取選舉的勝利。

民進黨執政3年多，已通過諸多侵害人民、團體財產與言論、遷徙自由的法案，現在又藉由烏龍共諜案，要強推《反滲透法》，民進黨距離獨裁之日又更近一步，我們還能相信民進黨是最能守護民主的政府？

(中時 )