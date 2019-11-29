白白的身體、黑色的大耳朵，這隻可愛的萌犬Snoopy從1950年代起連載的<花生漫畫>中發跡後，魅力狂掃70年，絕對是全世界最經典的狗狗，不知擄獲了幾代粉絲們的心！今年，Snoopy鐵粉們又要瘋狂了，7-11推出8款限量經典場景積木公仔，每個公仔都具有不同年代的背景和意義，還可以組合成一整組的「星光大道」，超有珍藏價值，被鐵粉大讚是今年必蒐的組合，一定要強迫身邊親朋好友幫忙集點才行。

特派員幫史努比迷們打聽究竟哪一組是今年必蒐藏的經典／圖片截取自youtube)

特派員今天來到大直Snoopy Play Center要與史努比鐵粉會面，而這裡充斥著滿滿的史努比，絕對是讓粉絲開心到跺腳的歡樂天堂。鐵粉興奮地展示自己的經典蒐藏，總共有28個代表不同國家、風情的小公仔，以及來自日本印有「令和」國號的限量公仔和與日本知名服飾品牌聯名的黑色史努比、鞋子等，並笑稱自己是史努比的代名詞，讓人不禁佩服那驚人的收藏力！

特派員今天來到大直Snoopy Play Center與鐵粉會面，這裡充斥著滿滿的史努比，讓人忍不住一秒開啟網美模式／圖片圖片截取自youtube

史努比鐵粉大方公開自己多年來的經典收藏／圖片截取自youtube

【可愛到讓人尖叫 經典場景積木公仔可愛又討喜】

鐵粉更笑說，身邊的親朋好友只要看到史努比相關商品都會拍照傳給她，因此他對於史努比的雷達都非常準確，清楚知道哪裡可以買到史努比以及哪些是絕對要收藏的。今年鐵粉就大推7-11這次的「史努比70週年快樂積因集點送活動」，「經典場景積木公仔」相當值得收藏，可以自由組裝，原因在於它總共有8款不同設計的公仔，分別是從1950年花生漫畫出刊史努比初登場、1960年的太空任務阿波羅號登陸月球、1970年胡士托正式命名、1980年首次電視節目、1990年登上羅浮宮、2000年首枚郵票上市、2010年名留星光大道、一直到明年2020年的70th周年紀念。對於史努比鐵粉來說，這樣的組合絕對是經典中的經典，每一款都能獨自收藏，也能動手組裝搭配在一起成為一個組合，而且公仔設計精美又可愛，連一般人都會被圈粉。

鐵粉認證7-11推出的「史努比70週年快樂積因集點送活動」的「經典場景積木公仔」非常值得收藏／圖片截取自youtube

【超商年度壓軸集點活動 多款限量史努比商品等你蒐藏】

除了積木之外，這一次的活動還有許多限量的Snoopy造型商品要滿足粉絲們滿滿的期待，六款筆身印有史努比的積木造型多功能筆，附有筆型手電筒、螢光筆、原子筆、野營趣筆型剪刀、積木造型鑰匙圈可兌換。限量的狗屋造型報時咕咕鐘也是經典必蒐，整點報時會探頭出來打招呼的Snoopy簡直是萌翻天！而限量LED觸控QQ夜燈擁有六段式調整亮度，這次還有限量積木造型狗屋電子鐘、手電筒寵物牽繩…天啊，太誘人了啦，身為史努比鐵粉的你蠢蠢欲動嗎？趕快跟上這一波兌換起來！

今年超商壓軸的集點活動還推出許多限量商品可以蒐集，左為限量積木造型狗屋電子鐘、右為LED觸控QQ夜燈／圖片截取自youtube

今年超商壓軸的集點活動還推出許多限量商品可以蒐集，畫面中為手電筒寵物牽繩／圖片截取自youtube

(中時電子報)