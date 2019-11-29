知名星座專家寶靈今年3月才傳出與日本老公鬧婚變，雙方互毆鬧進大阪警局，最終以離婚收場，未料她昨日又被週刊報導，指她日本事業發展不順遂，搞得自己全身只剩下9元，無家可歸，住在關西機場長達3個月，近日被送入日本大阪府堺市收容所，令與她相識多年的「神明代言人」沈嶸說：「寶靈當年就是不聽我的話，執意到日本發展，才落得此下場。」

沈嶸與寶靈認識10年以上，當初兩人是一起學「數字學」的同班同學，她大讚寶靈聰明反應快，對人熱情又大方，所以在占星界很快就打下一片江山，十幾年前寶靈的收入就十分驚人，「我曾詢問她的收入有多少？她說她一個月能賺進一百萬以上，令我十分驚訝。」

沈嶸當年力勸寶靈留在台灣發展。(本報系資料照)

不過在寶靈向她談到要去日本發展，沈嶸就神準預測到寶靈這決定相當不妙，「因為我知道她跟她的日籍先生長谷波宣宏一直有溝通上的困難，而且兩人互不信任，我查寶靈與日籍先生是「危機緣」的關係，這種關係相處久了一定會產生第三者問題，並非寶靈的良配，所以我才會力勸她留在台灣發展。」

沈嶸說寶靈的個性太天馬行空不切實際，有時會開空頭支票，讓人感覺穩定度不夠，再加上寶靈經常會疑神疑鬼，對別人不信任又沒有安全感，在業界收費又太高，而且這幾年在命理界沒有創新，也沒有做到紮實的客戶售後服務，才使得她的命理事業開始敗絮其中。

尤其寶靈到日本發展的決定就是個天大的錯誤，沈嶸說因為她在台灣已經打下穩定的基礎月入百萬，為何要放棄不做，而她現在在日本面臨到的生存問題是一般人都無法幫她解決，因為寶靈挖的洞已經太大了，所謂救急不救窮，下墜的刀無法接，與日籍前夫鬧翻被逐出日本就是做錯決策的第二步。

寶靈認識非常多演藝圈的名人，包括于美人，早期在娛樂圈交友廣闊，與唐綺陽也是好朋友，在時報周刊、蘋果日報都曾開過占星專欄，現在寶靈的運勢已經跌落谷底，要再逆勢上揚簡直是不可能了。沈嶸說因為嫁錯老公又選擇錯誤的日本發展命理事業，是她人生中兩大致命的錯誤決策，即使寶靈在占星界再有天分，都會因為選擇與定位的錯誤而身敗名裂。

寶靈目前還困在日本大阪收容所，還在臉書上要求朋友幫她繳電話費及生活費，以視訊的方式在線上開直播收費定價台幣8000元，但是都乏人問津。沈嶸說寶靈會搞到家庭破散、事業瓦解、走投無路、求助無門，皆是自己種下的因，怪不得別人。

沈嶸更感嘆，友情與愛情是一時的，只有自己攢下的財富才是真實的，奉勸寶靈回台灣發展，台灣畢竟是自己的國家，以她在占星界的才華及天分，還有機會東山再起，台灣的朋友都願意支持她。

(中時電子報)