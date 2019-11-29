男人不行，妹妹不愛？一名住在中部地區的男子與女友嘿咻時，去很不爭氣地無法駁起，試過各種方式仍無「起色」，竟然拿酒瓶戳女友「妹妹」造成多處撕裂傷，女友為此氣得和他大打出手，雙雙掛彩。

不甘受辱還挨打的女友告進派出所，她說，那天她和男友到中部一處偏郊踏青，在四處無人氣氛不錯下，兩人就很自然地褪去衣褲「打野戰」，但是不知男友是太緊張，還是身體太虛，竟然無法駁起，試了多種方式，還是無法讓男友「弟弟」回神，就在她累得筋疲力盡閉目休息時，突然感覺下體刺刺，竟然是男友用酒瓶準備「強渡關山」，她雖然推開男友，卻又被強拉壓制，用空酒瓶插入她下體，造成下體及腹部擦傷的傷害。

但是在檢警查問時，被告否認強制性交犯行，稱說是女友一直喝酒，要搶下酒瓶時，不小心「碰」到她的下體，至於她私密處的擦傷很可能是在草叢尿尿時被草刺到。

被告的這番說詞不為檢察官採信，依強制性交、傷害、強制、公然侮辱等罪將被告起訴。

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(中時電子報)