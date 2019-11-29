國民黨總統參選人韓國瑜與蔡英文總統的民調差距拉大，韓國瑜呼籲如果接到民調電話拒絕回答，讓所有民調都失準！而萬華店家也指出，生意很差，希望總統換人做做看！

國民黨總統參選人韓國瑜近日與蔡英文總統的民調差距拉大，但韓國瑜造勢場合卻人氣強強滾，有庶民認為民調不準，而韓國瑜本身也拋出「得民調得痔瘡」的看法，並呼籲如果接到民調電話拒絕回答，讓所有民調都失準！

而萬華有店家也告訴《中時電子報》說，生意很差，而且不只他們家差，希望總統換人做做看；店家更怨嘆，蔡英文民調反而這麼高，很奇怪！對於為何年輕人支持蔡英文？店家也不解！

根據中選會公告，2016年總統選舉，在台北市萬華區，蔡英文獲得60566票，佔55.2％；朱立倫獲得37911票，佔34.55%。

2016年北市第5選區，萬華區全區，以及中正區北部的南門、崁頂、城內、東門4個包含原屬城中區的次分區共21里，時代力量林昶佐獲得82650票，佔49.52%；國民黨林郁方獲得76079票，佔45.58%。

(中時電子報)