就算幫助北京輕取八一，林書豪離場時手上拿著高以翔紀念球鞋，臉上全是落寞表情。(中新社)

自從藝人好友高以翔27日突然過世，北京首鋼後衛林書豪從未公開表達過想法，28日穿上自己跟高以翔合照頭像特製球鞋，幫助北京輕鬆擊敗八一，才剛傷癒復出的豪哥，賽後終於開口談到高以翔，「這樣的事情，讓我很遺憾！」

「我今天的球鞋上面有高以翔，面對生死，受傷就變沒那麼重要了，」林書豪哀傷表示，「他參加了我3年籃球公益賽，每次一有公益活動，他都會來支持我，還為了我的隊友送了西裝，之前我打NBA受傷時，他還飛到溫哥華看我。」

「高以翔是非常善良的人，他幫了我很多，」林書豪說，「每次看到他，他都很開心一直在笑，球鞋上面放他的照片，代表著我為他打球，他真的很熱愛籃球，希望我能夠帶著這股熱情繼續打下去。」

至於自己背傷恢復情況，林書豪說：「我現在身體整體來說還不錯，這是我從傷痛回來之後的第1場比賽，北京醫療團隊一直在照顧我，從早到晚替我治療，努力幫我儘快回到球場，我非常感謝他們。」

(中時電子報)