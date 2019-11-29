中國大陸近幾年來在國際軍火市場上來勢洶洶，已成為各地防務展受矚目的要角之一。尤其是目前獨立研發全新科技的絕氣推進系統(AIP)的S26T麒麟級常規潛艇，已突破零的障礙，成功出口巴基斯坦與泰國。這次參加泰國曼谷防務展上公布多項技術參數，受到不少買家的注意。

據《新浪軍事》報導，S26T麒麟級AIP潛艇是大陸軍用造船工業進軍國際高端市場的代表作，成功出口巴基斯坦、泰國這兩個友好近鄰。麒麟級是中國海軍現役潛艇的出口型號，完全由中國大陸自主研發製造，同時擁有完全由大陸自主研發的配套武器系統，讓大陸成為目前極少數能夠完全獨立出口先進AIP潛艇及其配套武器的國家。

在上周舉行的泰國曼谷國際防務展上，麒麟製造商「中國軍工」也前往捧場，展出了多項麒麟級潛艇的規格與設計參數。在曼谷防務展現場發佈效果圖與基本資訊顯示，麒麟級乘員38人（自動化程度超過噸位相當的俄羅斯、日本潛艇）、艇長約78米、水面排水量2600立方米。從上述數字來看，麒麟級的尺寸可能會比俄羅斯基洛級略大，也是目前國際市場上在售最大的常規潛艇之一。

中國軍工製造的麒麟級潛艇是完全以出口為考量的AIP潛艇，艦上武器除了魚雷，也能發射潛射型反艦導彈。（圖／新浪軍事）

報導指出，麒麟級在4節航速時航程可達8000海里、續航能力65天、潛深可達300米，對出口型號而言已相當不錯。在作戰能力方面，麒麟級能使用導彈和魚雷武器進行反艦、反潛以及對陸攻擊等打擊任務。此外還能執行特種作戰、佈雷、偵察、巡邏以及封鎖等任務。它配進先進聲納系統，武器庫可攜帶18枚魚雷或導彈，其中包括潛射式的CM-708UNB反艦導彈。

在珠海航展上展出的CM-708UNB潛射型反艦導彈。（圖／網路）

麒麟級潛艇是目前國際市場上體型最大的外銷型潛艇之一，對於某些需要較小型的潛艇，中國軍工也準備在麒麟級之外開發1100噸級、600噸級，乃至200噸級的小型潛艇。

(中時電子報)