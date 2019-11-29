國民黨總統參選人韓國瑜28日晚間親上政論節目與來賓對話，節目過程中，韓國瑜表示國民黨再不改革，就是死路一條。宋楚瑜發言人于美人忍不住問「所以要怎麼改革」，要韓國瑜提出具體意見，沒想到韓國瑜一句話，讓坐對面的李正皓臉黑了。

韓國瑜上政論節目，遭到親民黨立委參選人李正皓與于美人、民進黨不分區第三范雲輪流夾殺。聽到韓國瑜說國民黨不改革死路一條，于美人問韓「所以要改哪個部分」，韓國瑜表示要改的實在太多，例如領導統御，年輕化，最重要的就是要拔擢人才。接著韓國瑜突然吐出一句：「像李正皓這麼優秀的人，不應該讓他離開的」。

突如其來的諷刺讓全場笑開懷，李正皓本人則是一臉尷尬，不知所措。韓國瑜接著幫李正皓圓場：「其實正皓兄也是熱愛中華民國的」，李正皓聽到後趕緊回「是，我是中華民國派」。

李正皓在節目中，多次冷嘲熱諷韓國瑜，還稱韓國瑜的兩岸關係一定會比蔡英文處理得更好，因為韓國瑜跟大陸實在太熟了。

(中時電子報)