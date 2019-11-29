通靈大師江嘉葉自爆2度觀到高以翔魂魄。

高以翔日前赴陸參加《追我吧》錄影，不幸導致心因性猝死，享年35歲，突來噩耗令親友不敢置信，昨晚他的父親提前從大陸返台為他打理後事，憔悴泛淚的身影更是令人鼻酸。而通靈大師江嘉葉更自爆2度觀到高以翔魂魄，腦中更感應到高以翔傳來訊息，內容感傷。

江嘉葉說高以翔身材高挑，體魄強壯，面頰留著鬍子，很有男性氣概，事實上他兩頰氣場明亮粉白色，個性溫和，雖有剛強的一面，但有更多慈心愛心，眼神安定有光，與人相處都是真誠以待。

隨著這幾天媒體不斷報導高以翔新聞，江嘉葉坦言原本不知高以翔，但因影像不斷不斷的輸入她眼裡、腦裡，突然在她靜坐中，以通靈法術觀察太空，無意間觀到他，「高以翔，他在太空中飛行，有翅膀，是天使，他自由自在飛行，並愉快的對我揮手，一剎那約一分鐘，他就不見了。」

之後江嘉葉更2度觀到高以翔，透露高以翔坐在一架火箭上面，依然很愉快地跟她打招呼、揮手，她腦中更接收到高傳來的訊息，「他現在很好，請大家不要為他難過，他很謝謝大家對他的懷念，尤其感謝他的父母、兄長，從小到大對他的照顧，給他的愛，讓他能在溫暖幸福中度過35年，但因人間緣分已盡，他必須返回他原來的大家庭─上帝身邊。」

江嘉葉後來又以照片通靈觀高以翔前世，發現高以翔曾有一世是飛燕，某日與許多飛燕在天空中翱翔，突然一陣強風，吹得燕子們東倒西歪，他也被吹得不小心碰到樹枝，腳被割傷，他痛得掉下去，在地上掙扎，這時正好有一對中年夫妻走過，看到地上受傷的燕子，很小心的抱走帶回家為他擦藥包紮，並給予水和食物，二天後他好多了，就懷著感恩的心飛走回家。

這段過程他一直感恩在心，尋求回報，因此後來當他成為天使後，才要求神給他機會回報，神乃安排他來人間回報恩人，他從小就很乖巧，疼愛父母家人，給他們快樂，但因緣分已盡，他必須離開返回神的身邊，但他還是放不下父母、朋友、粉絲，目前他還是偶而會圍繞在自己遺體邊。

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(中時電子報)