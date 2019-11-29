隨著物價高漲不降，有時只是點一碗滷肉飯都要價50元起跳，近日有網友貼出一張便當照片，只見便當盒內放滿了蔬菜，藜麥飯上也鋪滿了雞肉，還放了半顆水煮蛋。但原PO卻抱怨這個便當要賣破百元，他相當疑惑到底為什麼這麼貴？照片一出後，老饕一看菜色，立馬秒懂原因。

原PO在批踢踢八卦版上發文，表示自己買了一個健康便當，從他PO出的照片中，可以看見擺滿了蔬菜，藜麥飯上也鋪滿了雞肉，還放了半顆水煮蛋。但是原PO卻對菜色不滿意，驚嘆「要 100 元！少鹽少油成本不是應該比較低？」

許多網友看了照片之後，有人跟著嫌，「這會飽嗎？塞牙縫吧」、「看到水煮雞肉就沒食慾了」、「現代文青的錢真好賺！擺個盤、換個看起來高級點的塑膠盤子」、「我看過北部看起來比這爛，賣120 」。

但也有老饕認為「食材成本」、「時間成本」、「健康價值高」三關鍵讓便當變貴，「少油少鹽不能用品質差的肉，沒有調味壓味道」、「沒調味食材太爛你就吃不下去啊」。

(中時電子報)