好市多黑色購物節到來，每天都吸引大量民眾前往搶購，其中最受注目的就屬於「重出江湖」的半熟麵包，有會員爆料，這款麵包幾乎所有人都是以「箱」為單位在掃貨，常常不到中午貨架就空了。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，去到現場，發現所有會員買半熟麵包，全部都是以「箱」為單位在搬的，實在太可怕，預估再沒多久就會被掃光。

不少網友看到也附和：「我從來沒在我家這邊的好市多看過」、「每次都買不到，還沒中午就被掃光」、「其實我覺得很普通，不知道在紅什麼」、「每次去只剩裝箱的盒子...麵包都沒了」、「反正過一陣子就淡了啦，台灣人就是喜歡無腦一窩蜂去搶」。

這款半熟迷你麵包今年9月上市時就曾引起搶購，一包24入賣139元，換算下來每顆不到6元，被讚CP值超高。有網友表示，口感介於硬法和軟法之間，烤後很香脆，而且冰在冷凍庫可以保存很久，不怕吃不完。

(中時電子報)