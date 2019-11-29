距2020總統大選還有43天，最新民調出爐，民進黨「蔡賴配」以48.5%，大幅領先國民黨「國政配」的25.6%，藍綠差距達22.9個百分點，親民黨「瑜湘配」則為9.1%。

韓國瑜最近買賣6間房屋，「震撼世代網路媒體平台」所作最新民調也顯示，在新北市，有近2成因此對韓印象變差，而在台北市則有13.6%對韓印象變壞。而桃竹苗，對韓印象變差也有24.1%，居第一。而全體平均對韓印象變差比率則是19.2%。

而在政黨票部分，民進黨得票比率30.7%，已超越國民黨的27.3%，可見得不分區名單對國民黨造成嚴重衝擊。另其他政黨依次為民眾黨9%、親民黨4.1%、時代力量3%。

該民調是由 「震撼世代網路媒體平台」委託戴立安及畢肯市場研究公司，在11月24日至25日以電話成功完訪1073人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中時電子報)