馬來西亞警方表示，18歲荷蘭女模特兒史密特將近2年前，據稱於吸毒和集體性交後，從高級住宅大樓裸體墜落死亡，本案已被視為謀殺案重啟調查。

史密特（Ivana Smit）於2017年12月，從吉隆坡一棟住宅大樓的20層樓跌落至6樓陽台死亡。

她的死亡登上媒體頭條，因當時傳出，史密特與居住在那裡的美國人及其哈薩克妻子，吸食大量毒品、酒精，還發生集體性行為。

警方起初駁斥他殺說法，一名驗屍官今年稍早前裁定，無人涉及犯罪，但承認在史密特跌落前可能有過掙扎。

據媒體報導，法庭調查今年3月認定，史密特的死亡是「不幸意外」，儘管她身上有瘀傷和創傷，且她的指甲裡有那個美國人的DNA殘跡，但沒有人應該對她的死亡負責。

不過，史密特的家人提出法律挑戰，高等法院上週推翻驗屍官裁決，認定可能有人涉案並諭令重新展開調查。

警方27日宣布，史密特死亡案已歸類為謀殺案，並重啟調查。

(中央社)