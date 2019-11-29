吳心緹今年擔任日本東北最美鐵道只見線應援大使，日前受JR東日本之邀，前往日本東北體驗鐵路周遊券及全新櫻花版西瓜卡，在「日本東北遊樂日」活動上，她特別分享這次前往仙台及日本東北工作旅遊趣事，吸引百餘鐵粉大排長龍等待與她拍照互動。

吳心緹出道9年，與日本很有緣，曾連續3年代言日本北海道十勝地區觀光大使，今年更擔任只見線應援大使，拍攝觀光影片和寫真，12月將在華山文創園區將有攝影展。

熱愛旅遊的她，因主持跟外景節目日本走透透，已拜訪過東京、大阪、北海道、靜岡、岡山、青森、江之島、箱根、仙台、山形…等地區，去過那麼多地方，她對日本還是情有獨鍾，「喜歡日本的味道跟美食，乾淨的環境、有人情味，連廁所都好乾淨，希望明年我可以日本走透透」。

多次前往日本工作，吳心緹的魅力橫掃男女老少，所到之處除被讚「Kawai」，日本工作人員對她的敬業態度也讚不絕口，在日本累積不少粉絲，有日本女粉絲來台遊玩與她巧遇，竟感動到泛淚，「她在台灣跟我巧遇，她說要和我說話，好像遇到暗戀很久的男生，我可以想像那樣的心情，當下覺得好開心」。

吳心緹這次到仙台，雖然是兩天一夜的快閃行程，但因為某樣美食的召喚，直呼日後絕對會再造訪，「我對仙台的印象就是牛舌，真的太好吃了，厚度和彈性和甜味都不可思議，我可以每餐都吃牛舌，連續吃好幾天都不會膩，味蕾充滿對牛舌的記憶！我要上飛機前還問可不可以外帶牛舌便當」。此外她也推薦毛豆做成的奶昔跟甜點，乍看有點奇妙，但都是很有特色的美食。圖/傳遞娛樂

https://www.facebook.com/WuXinTi/videos/792055541232463/

(內嵌影片 毛豆奶昔的奇妙滋味)

https://www.facebook.com/WuXinTi/videos/802427296886104/

(內嵌影片 JR東日本影片)

(中時 )