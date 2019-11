馬來西亞拿督丁重誠夫婦在台上致贈禮物給李佳芬。班鐵翔提供

左圖為班鐵翔與李佳芬合影、右圖為班鐵翔(中)與馬來西亞知名導演黃得偉(右)、資深實力演員王駿(左)。班鐵翔提供

硬底子演員班鐵翔近期忙著宣傳主演的國片《盲人律師》,日前應馬來西亞拿督丁重誠夫婦之邀,特地抽空前往大馬出席韓國瑜後援會成立大會,中國國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬也蒞臨現場,逾千人出席這場活動,意味著許多海外華人亦大力支持韓國瑜,場面熱鬧非凡。

班鐵翔表示,在韓國瑜宣佈競選總統後的這段時間,親眼見證拿督丁重誠博士出錢出力、四處奔走,憂心台灣前途的愛國情操,感動所有在馬來西亞的台商。

班鐵翔是台灣唯一受邀上台表演的藝人,他在台上演唱〈中華民國頌〉,現場氣氛被帶到最高潮,接著深情款款演唱英文歌〈Have I told you lately that I love you〉,台下觀眾聽得如癡如醉,沉浸在他動人歌聲中。

整場活動除了由拿督丁重誠統整帶領,節目內容則由大馬知名導演黃得偉總策劃、資深實力派藝人王駿主持。班鐵翔此行也和大馬影視圈互動交流,得到許多導演、製作人及知名藝人支持,期待台灣、馬來西亞也能資源整合,共創影視新榮景。

(中時 )