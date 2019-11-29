硬底子演員班鐵翔近期忙著宣傳主演的國片《盲人律師》，日前應馬來西亞拿督丁重誠夫婦之邀，特地抽空前往大馬出席韓國瑜後援會成立大會，中國國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬也蒞臨現場，逾千人出席這場活動，意味著許多海外華人亦大力支持韓國瑜，場面熱鬧非凡。
班鐵翔表示，在韓國瑜宣佈競選總統後的這段時間，親眼見證拿督丁重誠博士出錢出力、四處奔走，憂心台灣前途的愛國情操，感動所有在馬來西亞的台商。
班鐵翔是台灣唯一受邀上台表演的藝人，他在台上演唱〈中華民國頌〉，現場氣氛被帶到最高潮，接著深情款款演唱英文歌〈Have I told you lately that I love you〉，台下觀眾聽得如癡如醉，沉浸在他動人歌聲中。
整場活動除了由拿督丁重誠統整帶領，節目內容則由大馬知名導演黃得偉總策劃、資深實力派藝人王駿主持。班鐵翔此行也和大馬影視圈互動交流，得到許多導演、製作人及知名藝人支持，期待台灣、馬來西亞也能資源整合，共創影視新榮景。
(中時 )
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