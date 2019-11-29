國民黨總統參選人韓國瑜民調仍落後拚連任的蔡英文，韓國瑜呼籲，支持者若接到民調電話，一概回說「不知道」，讓所有「假民調單位」測不到真實答案。韓粉對此表示，「此乃現代空城之計是也！高招！高招！」

韓國瑜指出，他去年競選高雄市長「100次民調輸100次」，但最後大勝15萬票。目前卻有太多假民調，故意做出韓蔡民調差距持續拉大，打擊支持者信心。他認為民調已經無法測出真實民意，呼籲支持者若接到任何民調電話，一律拒絕回答。

有韓粉po文到臉書社團「韓國瑜後援會」表示，韓總下指示囉！直接讓民調測不準變成廢物。讓他們看著韓總的造勢，唱獨角戲到「四面楚歌」「心驚膽顫」。底下留言紛紛響應說：「接受指示」、「了解」、「高招」、「我都直接掛電話，連不知道都不想說。」、「蔡賴民調終於可以衝到100趴了，韓市長果然是政治奇才。」、「對！當挺韓的民調數字掉到零時，看看他們怎麽玩下去？？」

(中時電子報)