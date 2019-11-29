國民黨總統參選人韓國瑜28日大動作呼籲，支持者若接到民調電話一律拒絕回答。義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興分析說，韓背後可能有民調高手獻策。

李建興接受香港媒體《中評社》專訪時表示，韓團隊認為民調數據和實際上接觸到的情況，有一定差距，而且差距大到失去可信度。韓動作背後可能有民調高手建議這樣反制。但是透過拒答民調這種方式，可以讓不知道投給誰的人部分過半，讓民調結果變成無效，那蔡民調贏韓的參考價值就非常低了。

韓陣營有辦法達成這個目的？李建興表示，只要韓國瑜支持者都按照指令落實，當然就可以達成。但是如果只有少數支持者去執行，只會讓蔡韓的差距變更大，韓要達成策略的目標，難度可能很高。

中山大學政治學研究所教授廖達琪則分析，這是一種新式打法，也是一招險棋。韓國瑜化明為暗改採「地洞作戰」，可抵消操作民調一面倒的情況，這個策略也讓民調更加失真，未來將是一場資訊混亂戰。

(中時電子報)