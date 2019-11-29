國民黨總統參選人韓國瑜日前呼籲支持者接到民調電話，一概回說「不知道」，讓所有「假民調單位」無法再迷惑人心。韓國瑜更以「夜襲」最後四句歌詞作為與支持者的通關密語，要在明年1月11日用真民調翻轉台灣。

國民黨總統參選人韓國瑜近日與蔡英文總統的民調差距拉大，昨天更有媒體公布民調，韓國瑜落後蔡英文總統的差距高達卅個百分點。但韓國瑜造勢場合卻人氣強強滾，有人認為民調不準。韓國瑜似乎也不滿最近民調被一再唱衰，他今日凌晨時在臉書大動作譴責，批評2020總統大選是台灣選舉史上最荒謬的一次。

韓國瑜指出，民進黨執政這三年半來倒行逆施，從一例一休、亂設東廠、超買私菸、酬庸分贓、到沒收公投，樁樁件件背離民意，可是怪的是雖然廣大民眾怨聲載道，但執政黨的民調支持度居然能夠跟台灣無薪假人數一樣屢屢創下新高。

韓國瑜認為，現在很多有心人士和特定機構企圖利用假民調來迷惑人心，打擊他支持者的信心。甚至還有不少支持者因為怕被貼標籤、被查水表，而不敢表態。

面對這幾個月來這麼多奇奇怪怪、數字差異甚大、甚至讓人匪夷所思的民調數字，韓國瑜給予自己支持者建議：「不要再隨之起舞」。他要呼籲所有支持韓國瑜的好朋友們，從今天起，接到任何民調電話，大家一律「拒絕回答」，就讓假民調單位測不到真的民意。

韓國瑜懇求支持者再忍耐一下，他跟大家約定，「夜襲」最後4句就是通關密語，「把我們最真實的聲音留到明年1月11日，讓我們在2020年1月11日將我們對民進黨失德失能的憤怒、怨嘆和吶喊在那一天同聲齊發，用真實的民意翻轉台灣！」

PO文一曝光後，許多支持者紛紛湧入貼出多次韓國瑜造勢場合壯觀人潮的照片，並且留言，「只等那信號一亮、只等那信號一響」、「我們就展開閃電攻擊、打一場轟轟烈烈的勝仗」、「國政領航 高票當選」。

(中時電子報)