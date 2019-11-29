2020總統大選「三腳督」底定，台北市議員鍾小平驚爆，民進黨的詭計就是贏得總統選舉，及打敗國民黨下屆台北市長預計人選，順便把國民黨的根刨掉。

鍾小平在《Yahoo TV風向台灣》中指出，民進黨目前的詭計是，一是總統我要贏；二是把國民黨的根刨掉。有兩個根，第一個是高雄，發動罷免韓國瑜；台北方面只要全力支援，然後結合網路聲量、各種的力量，來幫助吳怡農贏蔣萬安，讓國民黨在台北市灰飛煙滅，連台北市長都沒有，這後果真是不堪設想。鍾小平非常擔憂，因為這次香港的影響，從網路輻射到台灣的2020選舉，這事韓國瑜吃大虧，蔡英文佔了大便宜。

鍾小平強調，選舉節奏感非常重要，上個禮拜丟出房子議題，這禮拜丟出共諜，時間一天一天過去了，所以沒有時間追趕，這是第一個時程的問題，第二個是節奏問題，不論是蔡英文競選總部操盤手林錫耀或是蔡英文，他們都非常有節奏感，民進黨治國很笨，但選舉是厲害的。

鍾小平舉籃球比賽為例，指2008年吳敦義節奏感好，把馬英九按捺得很好，贏了200多萬票。這次國民黨主席吳敦義擔任控球後衛，可是一直傳球給民進黨上籃，然後難得有空檔、可以喘息，韓國瑜可以擦板得分時，民進黨防守不到，結果不分區立委推出吳斯懷，吳敦義就打自己火鍋，也打韓國瑜火鍋。有這樣的主席，就不用民進黨這個敵人，這是我們現在最大的困境，整個節奏都是吳敦義搞壞。

(中時電子報)