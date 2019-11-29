高以翔赴陸參加節目《追我吧》驟逝，震驚演藝圈，也讓高以翔的好友們無法接受。原先他預計今（29日）擔任好友毛加恩婚禮的伴郎，但如今卻無法實現了。毛加恩經過兩天沈澱，在29日凌晨1點48分，在臉書寫下長文悼念好友高以翔，他訴說心情就是「我醒來就哭了，我被摧毀了」，文字間道盡15年來的兄弟情。其中一張毛加恩與未婚妻Tiffany，還有高以翔與女友Bella的四人合照，更是讓許多網友看哭了。

毛加恩（左）與高以翔是多年好友。(圖／摘自毛加恩FB)

毛加恩與高以翔作為摯友長達15年，他在文中悲訴失去摯友的痛，像是被摧毀了一樣，他一開頭就表示，「在過去的這兩天裡，我一直在努力收集自己的想法，但是無論何時我嘗試寫下任何東西時，我都會流淚。我醒來抽泣，我被毀了」。

毛加恩和高以翔不只是好朋友，更是情同兄弟。（影/毛加恩FB)

毛加恩說15年前第一次遇見高以翔時，他就知道從那天起他們將會成為最好朋友，之後他們倆更像是家人一樣的相處。毛加恩提到一直受到高以翔的照顧...。

毛加恩對高以翔喊說，「29日這天是我的重要日子，而你卻不在了。我不知道這種痛苦會如何消失，我意識到我不會再見到你」。最後，毛加恩說道，「我會永遠想念你，我愛你，兄弟」，真情流露讓許多網友看了都心碎了。

毛加恩在PO文中附上多張與高以翔的合照，其中一張被網友發現是毛加恩與另一半Tiffany，還有高以翔與女友Bella的四人合照，紛紛感歎如今照片中少了一人了。

(中時電子報)