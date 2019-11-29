高以翔27日凌晨在大陸錄製節目昏倒，送醫宣告不治，死訊震驚親友及粉絲，經紀公司老闆聞噩耗後飛往寧波處理，對於外界關切後事處理進度，經紀公司也發出聲明表示：「努力讓Godfrey遺體下周運回台北」。

高以翔經紀公司凌晨發出聲明，表示高以翔家人前晚已抵達寧波處理所有事務，除了感謝浙江衛視的朋友陪伴在家屬身邊之外，也感謝國台辦體系各級人員全力協助，努力讓高以翔能夠下週順利運回台北，不過由於家屬想低調處理後事，因此呼籲媒體能保留給高以翔家人私人空間，有任何確定後續處理與安排會再另行公佈。

高以翔父親昨晚自寧波搭機返台。（圖／陳麒全攝）

高以翔父親在第一時間趕往寧波處理愛子後事後，昨晚提前返台，面對媒體追問他表示對愛子猝死感到惋惜，至於遺體何時運回台？他表示：「手續處理很OK，也有定好運回台灣的時間，其它的就不便多透露」，泛淚眼眶令人看了心疼。

高以翔移靈杭州預計下周回台。（影片／中天）

傑星傳播聲明：

感謝各界朋友的關懷，高以翔Godfrey的家人前天晚上抵達寧波處理所有的事務。

這幾天以來我們和浙江衛視的朋友們始終陪伴在家屬身邊，一起來面對及解決所有的問題。

感謝所有幫助我們的朋友，尤其感謝國台辦體系各級人員全力協助，努力讓Godfrey能夠下週順利運回台北。

家屬希望低調處理後事，希望媒體朋友們能保留給Godfrey家人最大最大的私人空間。

感謝喜愛關心幫忙Godfrey的朋友們。

有任何確定的後續處理與安排會再另行公佈，致上萬分的感謝。

傑星傳播有限公司

2019年11月29日

(中時電子報)