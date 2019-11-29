美國總統川普上任首次在未事先宣布的情況下突訪阿富汗，與美國駐軍共同慶祝感恩節，同時宣布美國已塔利班組織恢復談判，讓外界對於曾破局的談判恢復希望，替美國最長的海外戰爭畫下休止符。

美國總統川普上任首次在未事先宣布的情況下突訪阿富汗，與美國駐軍共同慶祝感恩節，同時宣布美國已塔利班組織恢復談判。

據路透社報導，在這場短暫的造訪中，川普在阿富汗首都喀布爾（Kabul）北部巴格蘭（Bagram）空軍基地為美軍獻上火雞大餐，與官兵一起合照及發表演說。川普表示，「塔利班想達成一項協議，我們正在會面，我們表示必須停火，先前他們不願停火，如今他們確實希望停火，我們正朝這方向前進」。

塔利班領袖也證實，上週已與美方資深官員於多哈（Doha）會面，雙方很快就能恢復和平談判。

今年稍早，美國與塔利班達成美軍撤出阿富汗的協議，華府將逐步結束這場美國史上最久的戰爭，來換取塔利班提供安全保證。不過川普9月出人意表地表示，這項長達一年的談判已「破裂」，並取消雙方原訂在馬里蘭州總統度假地點大衛營的會談。

(中時電子報)